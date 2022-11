Condò: “Confronto Inter? Dette anche cose sgradevoli ma con effetto positivo”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter prima del match contro il Bayern Monaco: "Il Napoli ha seguito una linea coerente dall'inizio, l'Inter è passata attraverso una crisi profonda ed è stata brava ad uscirne: c'è stata una riunione nello spogliatoio in cui sono state dette cose sgradevoli che hanno avuto l'effetto positivo di resettare. Poi sono ripartiti, e qui c'è la bravura dell'allenatore, con delle novità come Onana e Dimarco e un nuovo centrocampo che come minimo è un'alternativa credibile a quello con Brozovic".