Condò: “Inter favorita per lo scudetto, ha un enorme vantaggio. Conte ha dimenticato…”

L’Inter è la favorita numero uno per lo scudetto. Ne è convinto anche Paolo Condò che, negli studi di Sky Sport prima di Fiorentina-Hellas Verona, ha dichiarato:

“Penso che l’Inter sia la candidata principale allo scudetto. La mancanza dell’impegno europeo in primavera un enorme vantaggio rispetto alle altre. Conte ha già dimenticato quanto accaduto in Europa, la concentrazione in campionato è massima. La favorita numero uno è l’Inter. Se la domanda è quali sono le squadre più forti, dico Inter e Juve. Ma a me piace pensare che in questo equilibrio fin qui visto in campionato, figlio di tanti fattori, possano resistere anche Milan, Napoli e Roma“.

(Fonte: Sky Sport)