Condò: “Inter superiore al Milan. Tutto lascia pensare che mercoledì contro il Bologna…”

Sulle pagine di Repubblica, Paolo Condò ha fatto il punto sulla lotta scudetto alla luce dei risultati maturati nell'ultima giornata

"L’Inter è più forte e molto lascia pensare che nel recupero di mercoledì imprimerà alla sua andatura lo scatto decisivo: se succederà sarà esclusivamente per suo merito, perché mentre il Napoli si è squagliato sul più bello il Milan continua a correre al di là dei propri limiti (...). C'è superiorità dei primi undici dell’Inter, palese nel derby di coppa, e che consente a Inzaghi un rettilineo finale stretto ma diritto. Cinque partite tecnicamente non difficili, specie dopo aver ammirato la saldezza e perfino la bellezza delle ultime prove. Ma a questo punto è necessario ragionare in termini di punteggio pieno, perché il Milan farà altrettanto".