Condò: “Scudetto ai titoli di coda, sorride solo l’Inter. Nerazzurri sulla loro…”

Dalle colonne de La Repubblica, Paolo Condò analizza la 28esima giornata di campionato. In particolare la sconfitta della Juve col Benevento .

"È probabile che la sconfitta di ieri abbia avviato i titoli di coda sulla corsa scudetto. Non soltanto i dieci punti tra Inter e Juve sono diventati reali - nel senso che il rinvio della gara col Sassuolo ha riallineato le due squadre nel numero di partite - ma il rispetto che sempre si deve a chi è stato capace di vincere nove campionati di fila viene ormai picconato dalla speditezza di altre squadre. Di più. Il famoso recupero col Napoli, che ha reso a lungo indecifrabile il cammino delle due squadre, vale oggi più per la Champions, perché dopo il sacco di San Siro (Milan) e dell’Olimpico (Roma) Gattuso cercherà il terzo colpo a Torino per scavalcare la Juve".