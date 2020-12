Condo: “Eriksen, Conte su di lui ha tirato ormai una croce. Se a gennaio l’Inter…”

«Quella tra Conte ed Eriksen è una storia finita. Ha deciso ed è inutile tornarci su. Sono curioso di vedere cosa succederà a gennaio. Se l’Inter lo cederà o presterà che vorrebbe dire che il giocatore con un altro allenatore potrebbe tornare prezioso. Nelle partite decisive l’allenatore deve giocare con i suoi uomini e con il suo schema di gioco. Anche se non ci fosse stato Barella avrebbe inventato un’altra soluzione perché ormai su Eriksen Conte ha tirato una croce. Basta e pazienza. Un tentativo andato male». Così Condò a Skysport ha commentato la scelta dell’allenatore di puntare su Barella nonostante non fosse al massimo e non sul danese.

-Lukaku?

Sta facendo una seconda stagione molto importante. Direi che il belga è nella rosa. Condiziona ed ispira il gioco di una squadra. Fa reparto da solo. Non perde palla, fa salire la squadra ed è capace di sprint e velocità.

(Fonte: SS24)