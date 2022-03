Condò: “De Paul entusiasmante, sarebbe titolare in Inter, Juve e Milan”

Il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così di Rodrigo De Paul, ora all’Atletico Madrid e in passato seguito dall'Inter

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così di Rodrigo De Paul, ora all’Atletico Madrid: “De Paul lo ricordiamo, era dominante nell’Udinese in Serie A. Lo metto sempre nei campioni persi dal campionato italiano. De Paul oggi mi ha davvero entusiasmato. Oggi sarebbe titolare nell'Inter, nella Juve e nel Milan per me”. Prima del trasferimento all’Atletico Madrid, era stato cercato anche dall’Inter.