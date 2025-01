Condò: “Derby e Real: il Milan ha dentro qualcosa che in certe serate…”

Ci sono delle ragioni tattiche dietro al ribaltamento del campo, che per un’ora è in chiara pendenza a favore della Juve ma poi cambia asse e diventa in discesa per il Milan: gli inserimenti di Musah e Abraham compattano la squadra in un 4-4-2 che avanza furioso sul ripiegamento avversario. Viceversa la Juve e Vlahovic continuano nella loro soap opera amorosa «né con me né senza di me», nel senso che il serbo stenta a dialogare con i compagni e combina poco in fase di tiro, ma appena esce la squadra perde ogni dimensione offensiva e scivola nella catalessi che le costa la partita. Nelle occasioni che contano almeno Yildiz è una sveglia accesa — gran gol, bella interpretazione come del resto con l’Inter o nel debutto in Champions — e l’idea che inizialmente fosse in panchina un po’ spaventa.