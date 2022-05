Condò svela: “Cosa c’era dietro le lacrime di ieri di Mourinho”

Il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così della vittoria della Roma di ieri in Conference League e di Mourinho in particolare

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così della vittoria della Roma di ieri in Conference League: “Dietro le lacrime di ieri di José Mourinho c’era la gioia e la soddisfazione di dire: “Sono tornato. O anche non sono mai andato via”. Secondo me l’esperienza al Tottenham lo aveva ferito. Questa Roma gli ricordava il Porto degli inizi, priva di grandi campioni”.