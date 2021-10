Condò: “Italia KO? Un avviso per il Mondiale. Fischi a Donnarumma? Antipatici”

Sulle colonne di Repubblica, Paolo Condò ha commentato così il KO dell'Italia contro la Spagna in Nations League

"Faceva molto bene Roberto Mancini, alla vigilia della semifinale europea con la Spagna, a preparare gli azzurri a un match durissimo, una gara che fra poco più di un anno — parole del ct — «potrebbe valere il Mondiale». Faceva molto bene perché è esattamente la cultura calcistica spagnola, il possesso palla iper-tecnico accompagnato da un pressing altissimo, l’antidoto più efficace al gioco dell’Italia, che ne replica diversi elementi ma non lo possiede nel proprio dna, e quando trova il suo modello fatica sempre. Ieri sera, poi, tutto ciò che poteva andar male lo ha fatto, e in modo rovinoso: gli azzurri hanno sprecato un paio di situazioni favorevoli sia per andare in vantaggio (Chiesa) che per pareggiare (Insigne), Bonucci ha pagato con una giusta espulsione un secondo cartellino giallo “di gioco” — gomito alto sulla faccia di Busquets — dopo un primo assurdo, perché un difensore centrale per di più capitano non può protestare fino a farsi ammonire per un fallo nell’altra area. Mancini, a quel punto in svantaggio di un gol e di un uomo, ha accettato il rischio di non cambiare nulla nei tre minuti residui del primo tempo, per poter decidere con più calma nell’intervallo: gli ha detto male pure qui perché il raddoppio dell’implacabile Ferran Torres, innescato da un altro delizioso invito di Oyarzabal, è giunto all’ultimo secondo del recupero.