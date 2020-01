Condò spiega Eriksen come CR7: “Il danese senza alternative? Tre squadre a luglio…”

Paolo Condò, giornalista sportivo e presenza fissa a Sky, ha dedicato sulla Gazzetta dello Sport un approfondimento all’arrivo di Christian Eriksen all’Inter. Ma alcuni lettori gli hanno contestato una frase in particolare, quella in cui Paolo paragona l’arrivo del danese in serie A all’arrivo di CR7. Ecco le precisazioni del giornalista sportivo, che ha risposto ad alcuni lettori sui social: “Non è sulla forza in sé, logicamente Ronaldo è di un altro pianeta. È sul potenziale attrattivo. Il principio del domino, innescato da CR7 e che così prosegue: non so quanto bene ma credo sia spiegato. Non è Messi? Certo. Ma se vi ricordate il domino, non si fa soltanto con i doppi 6. Altrimenti per proseguire l’arricchimento della serie A giusto Messi potevi prendere. Che alternative aveva Eriksen? Credo che a luglio Real (per Modric), Psg (perché un giocatore così gli manca, qualche super punta partirà) e City (per David Silva) sarebbero state interessate”.