Condò: “Frasi molto strane di Inzaghi. Penso che all’interno dell’Inter ora…”

“L’Inter deve riuscire a entrare in campo pensando di potercela fare, non deve farsi troppe domande su Inzaghi e la crisi. Già riuscire a fare questo sarebbe importante. Parole di Inzaghi? Per me delle parti all’interno dell’Inter si stanno allontanando. Frasi molto strane quelle di Inzaghi, ma anche alcune cose che leggo su Dybala e Correa, sono cose che in società non escono quando va tutto d’amore e d’accordo. C’è qualcosa di dissonante, ma un grande risultato può aiutare, a Inzaghi serve un risultato positivo e inatteso".