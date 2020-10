Condò: “Eriksen? Si è guadagnato la riconferma. Fino a questo momento nell’Inter…”

Presente negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato di Genoa-Inter e pochi minuti dal fischio d’inizio della gara. Questo il commento del giornalista: “Eriksen titolare? In Champions ha giocato una buona partita, si è guadagnato la possibilità di mostrare nuovamente qualcosa di più in questa partita. Faccio mie molte delle considerazioni che ha fatto Cambiasso dicendo che Eriksen è l’uomo che deve anche essere messo in condizione di avere tante opzioni di passaggio. Fino a questo momento nell’Inter ha avuto soprattutto dei passaggi facili e non ha quindi avuto la possibilità di vedere qual è il suo valore“.

(Sky Sport)