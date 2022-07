Condò: “Icardi? Deve ricominciare da zero. Ma non credo lo farà perché…”

"Icardi ha bisogno di ricominciare da zero: per me non lo farà perché guadagna una caterva di soldi, ma dal punto di vista sportivo dovrebbe farlo. E il Monza sarebbe una squadra dove nessuno lo mette in discussione". Questo il pensiero espresso da Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, in merito al momento di Mauro Icardi e alle voci che lo vorrebbero di ritorno in Italia, precisamente al Monza.