Condò: “Inter, a Roma una sinfonia. Surplus di tecnica guadagnato con Dzeko e Calha”

L'analisi del giornalista: "L’Inter è diventata meno frenetica e più “rotonda”. La prestazione di Roma è stata una sinfonia"

Tra le pagine dell'edizione odierna di Repubblica, Paolo Condò, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter dopo la splendida prestazione a Roma: "L’Inter è diventata meno frenetica e più “rotonda”: se prima arrivava nell’area avversaria a ondate, adesso la presenza costante nella metà campo rivale valorizza il surplus di tecnica guadagnato con Dzeko e, pensa un po’, Çalhanoglu, da un buon mese in stato di grazia, e magari con Inzaghi non si eclisserà più. Inoltre gli esterni come Darmian e Perisic, richiesti di un rientro in difesa a turno anziché sempre, hanno letteralmente triplicato il contributo in costruzione. La prestazione di Roma è stata una sinfonia".