Condò: “Inter, l’eclissi di De Vrij ha mandato in tilt la difesa. L’arma ora è…”

Tra le pagine dell'edizione odierna di Repubblica, Paolo Condò, giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter dopo il KO nel derby: "Quello di Perisic è stato un addio ancora più doloroso: Inzaghi non riesce a venir fuori dal rebus della fascia sinistra, e l'eclissi di De Vrij ha mandato in tilt l'assetto difensivo. Il gol di Giroud, a reparto schierato, grida vendetta come quello di Felipe Anderson.