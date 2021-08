Condò: “L’Inter ha vinto la battaglia più difficile. Marotta uomo del mese”

Il focus sull'inizio di stagione dei nerazzurri al termine di un'estate molto particolare

Nel suo editoriale per La Repubblica, Paolo Condò si è soffermato su quanto fatto dall'Inter in questo primo scorcio di stagione. Queste le sue considerazioni: "L’Inter ha vinto la battaglia più difficile, quella di ravvivare le braci del tifo dopo le gelide secchiate degli addii di Conte, Hakimi e Lukaku (ed Eriksen): la limpidezza delle vittorie contro Genoa e Verona e i fuochi artificiali subito sparati dai nuovi come Calhanoglu e Correa hanno riattivato una connessione che pareva perduta. Per molti motivi, non c’è dubbio che l’uomo del mese sia stato Beppe Marotta".