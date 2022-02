Condò: “Inter, calendario favorevole ma occhio ai pericoli. Le proiezioni…”

Le considerazioni del giornalista a proposito degli impegni che restano ai nerazzurri fino al termine della stagione

La speciale classifica riportata da Repubblica degli scontri diretti tra big in Serie A, non sorride particolarmente all'Inter. Pur avendo dominato praticamente contro qualsiasi avversaria, i nerazzurri hanno raccolto meno di quanto avrebbero meritato.

Resta però la speranza di accumulare un filotto in uno scorcio di stagione favorevole dal punto di vista del calendario. Spiega a proposito dei nerazzurri Paolo Condò su Repubblica di oggi: "Dei 180 minuti giocati con l’Inter fra andata e ritorno, almeno 120 appartengono ai nerazzurri. Nei suoi 60 il Milan è stato più contundente, e poi quello che doveva essere il grande problema stagionale — la sostituzione di Donnarumma con Maignan — non ha provocato alcun danno.

Se le cifre di questa Superlega nostrana testimoniano il diritto del Milan a essere lì, il calendario che rimane è favorevole all’Inter. Il mal di pancia negli scontri diretti (ha battuto solo Napoli e romane) è riscattato dal percorso quasi netto con le altre squadre, quelle dalla Fiorentina in giù: 13 vittorie e un pareggio (a casa Samp) dimostrano la capacità di non farsi incartare mai da chi ti è inferiore. Le proiezioni dicono che di qui alla fine l’Inter potrebbe perdere pochissimi punti, chiudendo nella zona 85-90 che è quasi sempre scudetto. Ma occhio ai pericoli lungo il cammino: domani, per esempio, a San Siro arriva il Sassuolo, la squadra della meglio gioventù che sceglie con cura le vetrine nelle quali esporsi, privilegiando le più liquide".