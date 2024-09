Inizia oggi la nuova Champions League 2024/25. Ecco le parole di Paolo Condò su Repubblica sull’Inter in particolare. “[…] Proviamo allora a piazzare le cinque concorrenti italiane in base agli obiettivi della prima fase. Brutalmente: l’Inter vale un posto fra le prime otto, la Juve è da secondo livello, Milan e Atalanta oscillano fra secondo e terzo, il Bologna deve evitare il quarto.

[…] Finalista degna soltanto due anni fa, la scorsa stagione valeva i quarti, sfuggiti per la serata storta di Madrid e per il fatto di esserci arrivati senza rete di protezione (stesa per scelta sull’obiettivo scudetto). Già forte e completa, la rosa è stata irrobustita migliorando le poche posizioni in cui l’alternativa era debole, e ce ne sarà bisogno perché l’Inter, con un parametro complessivo di 140, ha ricevuto un calendario impegnativo. Il dettaglio delle rivali con il loro valore: City 1, Stella Rossa 25, Young Boys 26, Arsenal 13, Lipsia 9, Bayer 8, Sparta 30, Monaco 28, totale 140 (da notare che il Bayer è entrato in prima fascia con l’ultimo aggiornamento del ranking).