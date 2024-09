Adani: “L’Inter ha 22 titolari, non esiste turnover. Monza? Inzaghi non ha colpe perché…”

L’Inter ha 22 titolari. Non esiste la parola turnover. In campo l’Inter deve fare di più e poi se diciamo che due scudetti li ha persi e diciamo che ha dominato l’anno scorso, è naturale pretendere di più in Champions. Ma non la solleva dalle sue responsabilità in campionato questo. Dicevamo lo stesso della Juve: che in campionato doveva continuare a vincere e arrivare nelle 8 più forti d’Europa. Valeva per la Juve e ora vale per l’Inter. C’è pretesa, ora bisogna valutare la resa. A Monza la partita è stata non soddisfacente, non sufficiente. La partita di ieri non porta la critica nel modo giusto a Inzaghi. Non c’era distrazione o atteggiamenti sbagliati, la partita è stata seria, meno precisa del solito. Il Monza ha fatto suo, l’Inter non è riuscita a scardinare. Non posso dar colpe all’allenatore, sarebbe ingiusto”, ha detto.