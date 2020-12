Condò: “All’Inter chiedevo un comportamento adeguato anche in Europa. Lo scudetto…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò, noto giornalista, ha parlato così dell’Inter e del vantaggio che può avere giocando una volta a settimana: “In primavera, quando le altre saranno impegnate ancora in Europa, giocare una volta alla settimana sarà prezioso e l’Inter avrà un vantaggio. Io sono cresciuto con il pensiero che Juve, Inter e Milan devono sempre puntare a entrambe le competizioni, senza scegliere. L’Inter è già uscita da un periodo di mediocrità tecnica: io non chiedevo la vittoria, ma un comportamento adeguato anche in Europa. Deve vincere lo scudetto? deve lottare fino all’ultima giornata: ma la delusione europea resterà forte”.