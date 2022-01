Condò: “Inzaghi? Rispetto a Conte è cambiato tutto. Supercoppa match equilibrato, la Juve…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post di Inter-Juventus, Paolo Condò ha commentato così il match di San Siro

"La sorpresa di serata è stata la Juventus, l'Inter ha messo il muso davanti con i cambi. Dimarco bravo nello scorcio finale ma la Juventus ha tenuto il campo. La partita è stata molto equilibrata dopo i primi 15' di ottima Inter, la Juve ha fatto bene nel complesso e a dispetto delle attese. Inzaghi? Rispetto a Conte è cambiato tutto. Il segreto di questo successo è che non ci sono state delle sostituzioni, numericamente sì ma è cambiato tutto. È cambiato il gioco dell'Inter, con Lukaku si giocava in un modo. Non esiste un giocatore che possa surrogare Lukaku, allora facciamo una cosa diversa. E finora sta andando oltre le attese".