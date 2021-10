Condò: “Inter, un passo avanti rispetto ai dubbi aperti domenica. Inzaghi ha dimostrato…”

Dalle colonne de La Repubblica, il giornalista analizza la vittoria dell'Inter sul campo dell'Empoli

Dalle colonne de La Repubblica, Paolo Condò analizza le vittorie di Inter e Roma rispettivamente contro Empoli e Cagliari. Questo il commento del giornalista: "Inter e Roma si fanno largo con i gol dei difensori, l’Atalanta lucra sulla catena di gioco Zappacosta-Zapata — vale la sigla doppio zero di James Bond — la Lazio si gode l’oscillazione positiva del pendolo, e spera ovviamente di fermarlo qui. Simone Inzaghi ha dato a Empoli dimostrazione di buon controllo della rosa".

"Il fatto che a segnare siano stati D’Ambrosio e Dimarco, due premiati dal turnover, può essere un caso; la buona prova generale dei ricambi no, e segna un passo avanti rispetto ai dubbi aperti domenica dalla sciocchezza di Dumfries. L’Inter non finisce con la formazione titolare. Questo semmai è il problema della Roma, cui Mourinho, nel disperato frangente del vantaggio cagliaritano (e del raddoppio sfiorato), ha reagito facendo debuttare un attaccante della Primavera, il 18enne ghanese Felix Afena-Gyan, che se l’è cavata bene. Mourinho resta lucidissimo, sa quando è il momento di bluffare, quando tocca fingere di alzarsi dal tavolo, e soprattutto come chiedere un cambio di carte".