Condò: “Inter? Ha già fatto l’impresa, ora ha il match point per chiuderla”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò, giornalista, ha parlato così in vista della sfida di domani tra Inter e Viktoria Plzen: "L'impresa l'Inter l'ha già fatta, ora ha il match point per chiuderla: non pensavo che l'Inter avrebbe fatto 4 punti col Barcellona, pensavo 3 o due pareggi. Addirittura sarebbe potuta qualificarsi alla quarta giornata se Lewandowski non avesse segnato o se l'avesse fatto Asllani: domani è un match point che non può fallire".