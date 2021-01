Condò: “Inter favorita perché ha superato l’ultimo esame. Il Milan…”

Paolo Condò, a Skysport, ha detto la sua sulla lotta scudetto: «Perché la favorita può essere l’Inter? Ha battuto la Juventus. E il Milan ci ha perso. I nerazzurri hanno superato quindi l’ultimo esame che i rossoneri non hanno superato. Loro hanno una spina dorsale che è composta dai migliori del campionato in quel ruolo. La spina dorsale è come un albero al quale stanno crescendo le foglie. Contro l’Atalanta queste foglie sono cadute ma il manto cresce».

(Fonte: Skysport)