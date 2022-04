Condò: “L’Inter sta tornando ad essere la più forte. Inzaghi? Mi ha colpito una cosa”

Paolo Condò ha parlato a Sky Sport della stagione di Simone Inzaghi e dell'Inter: "Il calendario asimmetrico ha inciso"

"Inzaghi ha superato la prima fase del post Conte, non era facile. Inzaghi è stato il primo ad affrontare per primo il calendario asimmetrico, a gennaio ha incontrato tutte le big ed è andata benissimo sino al 70' del match contro il Milan. Mi ha colpito l'assenza di reazione dal Milan in poi, ora però sta tornando ad essere la squadra più forte. Ma se mi si chiede chi sia l'allenatore più bravo quest'anno io dico Italiano, a metà campionato gli hanno tolto l'uomo più importante e ora la Fiorentina lotta per l'Europa League".