Condò: “Inter, per Inzaghi pausa inopportuna. Calendario? Il finale nerazzurro…”

Le considerazioni del giornalista a proposito del ritmo che sta sostenendo la squadra nerazzurra ormai vicini al giro di boa

Nel suo editoriale di oggi per Repubblica, Paolo Condò ha parlato anche dell'Inter campione d'inverno. Queste le sue considerazioni: "Il ritmo dell’Inter ha fatto dire a Inzaghi che il calendario tradizionale sarebbe stato preferibile a quello asimmetrico. Dal 6 gennaio al 13 febbraio — alla vigilia del Liverpool — proporrà Atalanta, Milan e Napoli in ordine di match, precedute dalla Lazio (nell’altro caso ci sarebbe stata solo l’Atalanta) e con la Supercoppa con la Juve in mezzo. Un cammino accidentato che avrà come ovvia conseguenza una lunga discesa finale, ma che Inzaghi avrebbe accettato con entusiasmo se non fossimo alle soglie della pausa, per lui inopportuna. L’Inter di oggi sta filando a una velocità inavvicinabile in A".