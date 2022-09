Condò: “Inter, Inzaghi ha avuto ragione. Ho guardato con attenzione…”

Paolo Condò, presente negli studi di Sky Sport, ha commentato la prestazione dell'Inter di stasera: "Hanno giocato tutti una buona partita. Quello che guardavo con maggiore attenzione era Acerbi, tornato a giocare dopo molto tempo. Inzaghi ha attentamente studiato l'avversario e si è reso conto di trovarsi di fronte una squadra di due categorie inferiori: ha ottenuto una vittoria chirurgica lasciando riposare alcuni elementi come Lautaro. Qualche timore leggendo la formazione ce l'avevo, invece aveva ragione Inzaghi perché questa Inter era più che sufficiente per battere il Plzen. Questo risultato ti dà, male che vada, un proseguimento in Europa League, ma non è questo il momento di pensarci