Condò: “Inter, gli ottavi erano una sorta di complesso. Liverpool resta favorito”

A Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così verso Inter-Liverpool di domani: “Inzaghi non fortunato ai sorteggi? Il Lille sarebbe stato la botta di fortuna per l’Inter ecco. Normale sfidare una forte, normale che i nerazzurri siano sfavoriti contro il Liverpool, ma certamente scendono in campo con una determinazione diversa rispetto a quella del pre-girone. L’Inter aveva necessità di qualificarsi, era diventato un piccolo complesso. Superato questo scoglio, arriva in mare aperto con una bella nave”.