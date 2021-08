Condò: “Inter, che rompicapo lasciato da Suning: è solo grazie a Marotta se…”

Le parole del noto giornalista sportivo sulla situazione societaria che attraversano i nerazzurri e non solo:

Lungo approfondimento sull’Inter sulle pagine di La Repubblica. Così Paolo Condò , giornalista anche di Sky Sport, ha parlato della situazione dei nerazzurri verso l’inizio della nuova stagione: “C’era ancora l’eco dei tappi di champagne quando il presidente Zhang ha chiesto (inutilmente) ai giocatori un robusto taglio di stipendio, trattando nel contempo la buonuscita di Antonio Conte perché, viste le premesse, non c’erano margini per farlo rimanere.

Certo, Marotta e Ausilio avrebbero potuto dimettersi, rimarcando la loro distanza dalla proprietà e lasciando a nuovi manager il compito smantellare la squadra per ridurre il debito: ma se oggi parliamo “solo” di ridimensionamento, o meglio di rompicapo tecnico per ripartire con una squadra il meno indebolita possibile, è perché la dirigenza italiana ha accettato il sudoku legato ai guai di Suning. La strada maestra resta la cessione del club, ma questo è un tema riservato alla proprietà cinese. Nel frattempo, c’è un’Inter da riprogrammare e da gestire per uscire col minor danno possibile da questa congiuntura-trappola”, si legge.