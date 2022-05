Condò: “Inter e Milan si equivalgono. Problema nerazzurro sono i finali e… Vidal”

Il giornalista ha commentato a Skysport la lotta scudetto e ha parlato di un fine settimana che ha sorpreso in positivo

Il giornalista Paolo Condò, a Skysport, ha parlato delle sue sensazioni sulla lotta scudetto. «Non ho visto in questo turno una squadra superiore all'altra, mi hanno sorpreso in positivo. Ci sono state finora numerose occasioni in cui le due squadre hanno mancato il loro set point. Ieri c'erano due prove complicate. La gara con la Fiorentina è stata molto complicata per il Milan ma ha trovato la freddezza per aspettare l'ultima occasione e risolvere la partita. A quel punto i cinque punti di svantaggio dell'Inter, in una trasferta come quella di Udine, poteva essere psicologicamente un macigno. Ma la risposta è stato un gol immediato di Perisic, una risposta di grande autorevolezza. È emerso poi il problema dei finali difficili: il fatto di dover mettere dentro Vidal, che non è più da Inter, si abbassa notevolmente la qualità. Il Milan ha qualità maggiore in generale nei sedici giocatori per questo anche il turn over, le assenze, possono essere affrontate senza i problemi che l'Inter ha avuto nel periodo in cui è mancato Brozovic», ha spiegato.