Condò: “Inter, Onana portiere di valore. Ma è arrugginito e dovrà giocare molto”

Il noto giornalista ha parlato così del prossimo portiere dell’Inter André Onana dopo il match di Champions League dell'Ajax

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così del prossimo portiere dell’Inter André Onana: “Si è arrugginito molto, ha le sue responsabilità sul gol del Benfica contro l'Ajax. È un portiere di valore, ma in ottica Inter visto che vestirà quella maglia nella prossima stagione, dovrà giocare parecchio per togliersi di dosso quella ruggine”.