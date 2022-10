Condò: “L’Inter domani deve fare il suo dovere per passare agli ottavi”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così verso Inter-Viktoria Plzen in programma domani

“L’inter domani contro il Viktoria Plzen gioca per chiudere la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. L’Inter domani deve fare il suo dovere per passare”, le sue dichiarazioni in vista della gara in programma mercoledì a San Siro alle 18.45.