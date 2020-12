Condò: “L’Inter non perde punti con le piccole. La metto al pari della Juve per un motivo”

Intervenuto a Sky Sport, il giornalista Paolo Condò ha parlato della lotta al vertice in Serie A e del cammino dell’Inter di Conte:

“Il Milan ha confermato quello che faceva vedere dopo il lockdown. Prima di parlare dello scontro diretto tra Inter e Juve, voglio prima vedere Milan-Juve. Credo che fino a quella partita il Milan faccia parte di questo tris in fuga. Ronaldo fuori scala per il campionato italiano. Da Barcellona in poi ho visto un salto di qualità molto netto nella Juve, vedo con chiarezza il lavoro di Pirlo. L’Inter non avrà le coppe ed è importantissimo in primavera. La Juve penso andrà lontano in Champions, credo che l’Inter per questo sia sullo stesso livello. L’Inter lavorerà su cicli di allenamento settimanali. L’Inter non perde punti con squadre che non siano grandi, un solo risultato è incongruente, quello col Parma. Gli altri punti li ha persi con Milan, Lazio e Atalanta. La Juve ha perso punti con Benevento e Crotone. Il Milan col Parma e con Genoa. Inter protetta centralmente. Con due punte e due esterni offensivi fa male e porta i tre punti a casa. Se le vinci tutte arrivi agli scontri diretti sereno”.