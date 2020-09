Condò: “Inter e Milan, cambio di proprietà arrivato in ritardo. Moratti e Berlusconi…”

Presente negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato di Inter e Milan. I due club milanesi sono chiamati alla vittoria dopo anni difficili: “Abbiamo vissuto negli anni ’10 una situazione di dominio assoluto da parte della Juventus che non ha riscontro nella storia del calcio italiano e europeo. È chiaro che Milano salta all’occhio come prima assenza. C’è stato un cambio di proprietà ritardato, quando la Juve ha cominciato a muoversi, ha sfruttato il momento peggiore della sua storia per trasformalo in quello migliore. Invece le enormi possibilità di spesa di Moratti e Berlusconi, che a un certo punto in questo calcio dove sono dei paesi a possedere i club calcistici, hanno cominciato a scarseggiare. A Milano si è perso del tempo“.

(Sky Sport)