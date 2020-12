Intervenuto a Sky Sport il giornalista Paolo Condò ha parlato del momento dei nerazzurri e delle scelte del tecnico dell’Inter

“Le parole di Conte alle mie orecchie sono suonate come la ricreazione è finita. Sono addolorato perché così Eriksen non lo vedremo giocare, ma questa Inter compete. La Juve ha una rosa più forte, anche perché l’Inter ha rinunciato a quel giocatore che poteva darle qualcosa in più”.