Condò: “Inter favorita con la Roma. Non mi aspetto la diavoleria di Mourinho”

A Sky Sport, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così verso il quarto di finale di Coppa Italia tra Inter e Roma: “L’Inter è favorita con la Roma, la squadra nerazzurra è migliore e lo ha dimostrato in tutti i modi. Penso lo farà anche stasera perché c’è stato il derby. Non ci fosse stato quel ko, rischiava di arrivare un po’ più molle diciamo. Ha però già avuto questo calo nel derby e lo ha pagato a caro prezzo, credo che la diavoleria di Mourinho non sarà stasera insomma”.