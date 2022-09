Condò: “Inter, scelte di Inzaghi molto forti: se ha deciso così vuol dire che…”

Le parole del giornalista: "Se fa questi cambi ritiene che siano necessari per dare una scossa e per far giocare chi è più in forma"

Intervenuto negli studi di Sky Sport 24, Paolo Condò, giornalista, ha analizzato così le probabili scelte di Simone Inzaghi per Inter-Bayern Monaco: "Sono scelte molto forti: Inzaghi ci ha sempre dimostrato di lavorare con titolari molto fissi, ma qui intuisco uno spogliatoio forte su cui appoggiarsi. Se ha fatto queste scelte che toccano il capitano e giocatori di grande peso come Barella e De Vrij, è un avviso che in Champions qui non puoi permetterti di fare un investimento di una partita perché vuoi dare messaggi. Se fa questi cambi ritiene che siano necessari per dare una scossa e per far giocare chi è più in forma. Credo sia la prima volta che ci siano entrambi gli esterni offensivi".