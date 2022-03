Condò: “Italia fantasma, non ci risolleveremo presto. Non tutti l’hanno capito, ma…”

Paolo Condò affida a Repubblica la sua dura analisi di quanto accaduto ieri a Palermo tra Italia e Macedonia del Nord

Paolo Condò affida a Repubblica la sua dura analisi di quanto accaduto ieri a Palermo tra Italia e Macedonia del Nord nella semifinale playoff per i Mondiali in Qatar:

"La differenza dei numeri fra Italia e Macedonia del Nord è talmente grande da rendere la sconfitta di Palermo un’assurdità. Ma se la straordinaria Nazionale di Wembley si è ridotta a questo ectoplasma di squadra in balia dei propri fantasmi, è evidente che i macedoni hanno soltanto preceduto di alcuni giorni i portoghesi nel ruolo di killer delle nostre ambizioni (...). Non tutti l’hanno capito, ma la Nazionale era la ciambella di salvataggio alla quale aggrapparsi in questa fase difficile. Premesso questo, ovviamente non esiste che la squadra capace meno di un anno fa di vincere l’Europeo abbia sperperato in questo modo un capitale di personalità (...). Se esci con la Macedonia del Nord non hai diritto ad alcuna attenuante (...). Ci risolleveremo, è sempre successo: ma scordiamoci che succeda presto".