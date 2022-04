Condò: “Juve-Inter, gara a eliminazione diretta per lo scudetto. Con un pari…”

Il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così verso il derby d’Italia in programma questa sera tra Juventus e Inter

In studio a Sky Sport il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così verso il derby d’Italia in programma questa sera: “Juve-Inter domani è una partita a eliminazione diretta per lo scudetto. E il pareggio forse elimina tutte e due le squadre dalla corsa, nonostante quello che dice Allegri in conferenza stampa sulla Juve”.