Condò: “Momento drammatico per il calcio italiano. Il livello della Serie A…”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò ha parlato così dell'eliminazione della Juventus in Champions

"Dobbiamo parlare di estinzione di squadre italiane, nessuna ai quarti come l'anno scorso, due anni fa l'Atalanta. L'ultima ad arrivare in semifinale resta la Roma nel 2018. Sono rimasto impressionato come in 7 anni la Juve sia passata da sconfitte in finale o fatta fuori dal Bayern Monaco e al Real Madrid sfiorando l'impresa, a queste tre eliminazioni contro Lione, Porto e Villarreal. L'impoverimento è in questi risultati. Il nostro calcio sta vivendo un momento drammatico, è appeso veramente a Mancini. Il livello della Serie A di quest'anno è il più basso degli ultimi 10 anni, ed è normale dopo aver perso i giocatori che abbiamo perso".