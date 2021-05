Condò: “Juventus-Inter? Cumulo errori di arbitro e VAR. Nel primo tempo…”

Il commento del giornalista sulla sconfitta dei nerazzurri in casa dei bianconeri

Paolo Condò, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato al triplice fischio di Juventus-Inter. Queste le sue parole: "E' l'autopsia della partita più che un moviolone. Credo ci sia stato un cumulo di errori, di cattiva interpretazione e di protocollo VAR. Il merito della Juventus è stato quello di aver tenuto anche in inferiorità numerica per un'espulsione che secondo me non c'era. Nel primo tempo non ho visto una Inter feroce, mentre nel secondo c'è stata una sveglia perché ha provato a fare risultato. L'espulsione di Bentancur? All'inizio ho pensato gli avesse detto qualcosa, però Calvarese ha fatto il gesto della porta come a dire 'Lukaku stava andando verso la porta'".