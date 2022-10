Condò: “L’Inter ha reso il Barcellona normale. Skriniar? Non va perso a zero”

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Paolo Condò , giornalista, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul Barcellona: "L'Inter ha saputo soffrire, ha saputo rendere il Barcellona una squadra normale: siamo abituati a vederli in Liga o anche a Monaco giocare benissimo con gli spazi. Se tu gli togli gli spazi come l'Inter ieri, fa moltissima fatica: ci ricordiamo solo il palo di Dembélé e il probabile rigore su Dumfries.

Ad inizio serata i pensieri di tutti erano abbastanza neri, ora bisogna vedere Sassuolo. Ieri la scelta di mettere Calhanoglu come catalizzatore è stata un'intuizione felice, come mettere esterni Dimarco e Darmian, che hanno dato più ordine e più profondità. Skriniar? Io credo che una mossa corretta sia quella di cercare di bloccarlo con un contratto: poi se verrà ceduto, dipenderà dall'offerta. E' molto importante evitare di perderlo a zero come con Perisic".