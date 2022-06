Condò: “Lukaku-Dybala, l’Inter ha fissato la priorità. L’errore più grande…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Paolo Condò ha commentato la possibilità dell'Inter di avere in rosa sia Romelu Lukaku che Paulo Dybala. "L'Inter li vorrebbe tutti e due, ma ha fissato la priorità che è Lukaku. Uno è irrinunciabile, l'altro se i soldi che avanzano sono sufficienti, si prende altrimenti no. Nel momento in cui dovesse prendere Lukaku, l'Inter si troverebbe ad avere 5 attaccanti in rosa".