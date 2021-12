Condò: “Milan, Inter e Napoli sulla stessa fila. Le critiche ai nerazzurri…”

Le considerazioni del giornalista a proposito delle prime tre in Serie A impegnate ieri in anticipo

Paolo Condò, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato delle prime tre della classe in Serie A dopo le gare di ieri: "Milan, Inter e Napoli per me sono sulla stessa fila per quello che hanno fatto finora. Abbiamo criticato l'Inter per delle ingenuità come quella che è costata la sconfitta con la Lazio, ma per il gioco si è visto fin dall'inizio cosa potesse fare questa squadra".