Condò: “Mourinho continua a portare tutti a scuola. Gestione capolavoro del derby”

Il giornalista ha commentato la sontuosa vittoria della Roma contro la Lazio grazie anche allo Special One

Ci sono situazioni nelle quali José Mourinho continua a portare tutti a scuola. La gestione del derby è stata un capolavoro: preparato con le dichiarazioni sulla rilassatezza della Lazio a fronte delle proprie fatiche in coppa — e lo sprint iniziale, tutto romanista, ha indirizzato il match — concluso dalla “scomparsa” al fischio finale per lasciare la scena ai giocatori, e passato per i vigorosi gesti di diniego ai tifosi festanti un po’ troppo presto, nel recupero del primo tempo, quando un gol subito per distrazione (stava capitando) avrebbe incendiato l’intervallo laziale deprimendo il proprio. Ispirata dal suo guru — chiamarlo allenatore sarebbe riduttivo — la Roma ha sfruttato l’episodio all’alba della gara, ha allargato il risultato appena ne ha avuto l’occasione, l’ha dilatato con una prodezza individuale e ne ha conservato le dimensioni quasi mettendole sotto spirito, a mantenere il gusto del trionfo. Il derby di Roma è diverso dagli altri perché funziona come una lente d’ingrandimento: se ti fa star bene, stai benissimo. E chi sta benissimo vede tutto in una luce favorevole, dalla possibilità di vincere la Conference League (l’ultimo titolo è la coppa Italia 2008) a quella di festeggiare il quinto posto