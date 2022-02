Condò: “Inter, ci sono queste tre cose da dire dopo il pareggio di Napoli”

Dopo Napoli-Inter, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così a Sky Sport del risultato dello stadio Maradona

Dopo Napoli-Inter, il noto giornalista Paolo Condò ha parlato così a Sky Sport del risultato dello stadio Maradona: “Ci sono da dire tre cose sull’Inter: domani il Milan vincendo contro la Sampdoria può andare primo; all’Inter resta in tasca il recupero da giocare col Bologna; dopo questa partita, alla squadra di Inzaghi resta solo la partita contro la Juventus come scontro diretto da disputare. Si sveltiscano i ricorsi per la partita contro il Bologna, dico questo io”.