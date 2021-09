Condò: “Napoli, scossone alla classifica. Ma il calendario ha aiutato Spalletti”

Su Repubblica, Paolo Condò analizza la corsa al vertice del campionato dopo le prime sei giornate di Serie A

"Descriviamo questo campionato come il più equilibrato degli ultimi dieci anni, ma intanto il Napoli ha centrato la sesta vittoria su sei partite assestando un discreto scossone alla classifica. Delle inseguitrici più vicine soltanto il Milan non ha perso terreno (...). Detto questo, il calendario ha dato tempo a Spalletti, che fin qui ha dovuto affrontare soltanto la Juve (in crisi) e, prima della sosta di novembre, delle altre sei favorite troverà ancora la Roma. Fanno due scontri diretti in dodici giornate, contro i quattro di tutte le altre (l’Atalanta tre)".