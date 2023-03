Condò: “Inzaghi, nulla da Brozovic, Dumfries e Correa. All’Inter serve tutta la rosa”

"La Juve la seconda forza del torneo (25 punti contro i 22 della Lazio e i 20 di Inter, Roma e Sassuolo). Nulla di male nel fatto che Allegri lo rivendichi, lui è il responsabile della squadra e deve motivarla all’inseguimento del 4° posto: le questioni giudiziarie esistono, ma esulano dalla sua sfera d’intervento. La Juve a San Siro ha tenuto il controllo per gran parte di gara, rischiando (poco) solo nei minuti conclusivi. Inzaghi non ha riscosso niente di che dai recuperi che ha tentato: Brozovic, Dumfries, Correa. Ma il ritmo di aprile sarà tremendo, considerando anche la Coppa Italia. Per reggerlo l’Inter ha bisogno di allargare al massimo il suo organico. Skriniar compreso".