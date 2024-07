"Se Rodri è la faccia della Spagna per i premi individuali, l’Inghilterra promuove logicamente Jude Bellingham su tutti, anche se il suo Europeo fin qui è vissuto sulla salvifica prodezza anti-Slovacchia più che su un contributo costante. Non ha giocato tantissimo in stagione — 51 le sue presenze — ma è da tempo che Jude appare stanco. La Francia ha ottenuto molto dai difensori (Saliba il migliore), ma i difensori non vincono il Pallone d’oro, salvo rare eccezioni (Cannavaro appunto): sguardo ancora su Kylian Mbappé, cui potrebbero bastare le ultime due partite, come per Bellingham. L’Olanda non ha nomi da copertina altrettanto glamour — Gakpo è bravo ma non esageriamo — e potrebbe vincere il titolo proprio per la sua omogeneità. In Sudamerica, infine, l’uscita prematura del Brasile potrebbe costare il premio al candidato che partiva in pole, Vinicius. Resta da dire di un altro uomo d’acciaio, il già citato Valverde, polmone dell’Uruguay dopo esserlo stato del Real Madrid, mentre l’eliminazione ai quarti di Germania e Svizzera ha minimizzato le suggestive candidature di Toni Kroos e addirittura Xhaka. Venendo alla Serie A, gli eventuali successi di Argentina e Francia porterebbe in classifica Lautaro Martinez e Theo Hernandez, che stanno giocando al loro miglior livello".