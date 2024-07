Trevisani: “Ho solo detto che Lautaro non è crack da 16 mln”. Biasin: “Falso che fatichi al top”

Biasin: "Dove si è presentato con la caviglia così. Ci ha provato perché al Mondiale non è che dici non gioco. Sicuramente le prestazioni non sono state al livello delle sue capacità, ora ti sta dimostrando di essere uno che il gol li fa e anche con una certa semplicità".

Trevisani: "Non fatemi passare per quello che attacca. Io ho semplicemente detto che ha fatto un brutto Mondiale. E che a un certo livello fatica, lo dicono i numeri perché parliamo di uno che ha fatto 44 partite e 12 gol. Non sono i numeri di Lewandowski, di Haaland.

Biasin: "26 anni, ottavo posto all time dell'Argentina, a3 gol da Maradona. Io mi ricordo gol con il liverpool con un'Inter che non era stratosferica, Barcellona, semifinale col Milan. Con l'Atletico mette in porta due suoi compagni. Non è che non ha fatto niente".

Trevisani: "Il mio discorso era che 12,14,16 mln richiesti erano i soldi di un crack e lui non lo è. È un grandissimo calciatore ma non un crack".

Biasin: "D'accordissimo con te, ma anche Lautaro è d'accordissimo con te. A un certo punto ha detto: ok chiudiamo qua, accettiamo la proposta della società".